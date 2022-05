Ius Scholae: Iezzi (Lega), 'contingentamento tempi per toglierci parola'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "Oggi in I commissione hanno addirittura contingentato i tempi per l'esame della proposta di legge sulla cittadinanza, il cosiddetto Ius scholae. Un provvedimento di certo non urgente, visto che le priorità degli italiani sono il lavoro, il caro-energia, la pace fiscale e quella in Ucraina.

Una decisione che giunge senza giustificazioni, se non quella di toglierci la parola. La Lega continuerà a dare battaglia". Così il deputato della Lega Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari costituzionali alla Camera.