Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Sondaggi risibili. Siamo e resteremo fermamente contrari allo ius scholae. In commissione abbiamo dato battaglia, facendo ricredere chi dava per scontato una sua rapida approvazione. Continueremo a farlo in Aula. Non permetteremo al cinismo della sinistra di strumentalizzare i minori per regalare la cittadinanza anche ai molestatori e ai violenti di Peschiera del Garda".

Così il deputato della Lega Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari costituzionali.