Ius scholae: Lollobrigida, 'contro Montaruli odio e volgarità, aspettiamo paladini solidarietà'

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “Solidarietà massima e completa vicinanza da me e dal gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera alla collega Augusta Montaruli, bersagliata da vili messaggi di odio e da irripetibili volgarità da parte dei soliti leoni da testiera travestiti da alfieri della tolleranza.

È inaccettabile ricevere insulti e offese oltraggiose e aggressive semplicemente per aver espresso una opinione, in questo caso un giudizio negativo rispetto allo Ius scholae, senza che nessuno s’indigni. Non può passare sotto silenzio anche questa violenza verbale. Ci aspettiamo una netta condanna di tutte le forze politiche e in special modo di quelle che si professano paladine della solidarietà, della democrazia e della tolleranza”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.