Ius Scholae: Mauri (Pd), 'ostruzionismo Lega ma noi ce la mettiamo tutta'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Per noi è un provvedimento molto importante sappiamo che non sarà facile sia per l'ostruzionismo di Lega e Fdi ma anche per i tempi limitati per fare il passaggio a Camera e Senato". Matteo Mauri del Pd parla così all'Adnkronos dello Ius Scholae su cui ieri sono iniziati i voti in Affari Costituzionali alla Camera.

"E' successo quello che ci aspettavamo con la Lega che si è messa completamente di traverso… ma noi ce la mettiamo tutta", aggiunge Mauri spiegando che il Pd ha anche rinunciato alla sua proposta. "Il testo base è un pezzo della nostra proposta, ma noi ci siamo resi disponibili perchè pensiamo che possa essere il primo passo utile, anche in linea con altri paesi europei, per dare la cittadinanza ai minori". Lega e Fdi dicono che è un modo per 'creare' nuovi elettori per la sinistra…

"O ci stanno dicendo che i minori votano o un po' complicato".