Ius Scholae: Mirabelli, 'assurda polemica Lega, Parlamento autonomo'

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – "La polemica della Lega su Ius Scholae e liberalizzazione della cannabis è totalmente inventata e denuncia una mancanza di idee". Lo ha detto il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd, ad Aria Pulita su La7Gold.

"Il Governo sta continuando a lavorare lavorando e si sta occupando della siccità, del caro bollette, di come aiutare le famiglie, di come tagliare le tasse sul lavoro per lasciare una mensilità in più in busta paga, come noi proponiamo e per contrastare il lavoro povero e introdurre il salario minimo. In democrazia funziona così: c’è un Parlamento, un’attività parlamentare anche con proposte di legge parlamentari che non coinvolgono il Governo e su cui le Camere si esprimono liberamente.

Per cui, francamente, trovo assurda la polemica leghista”.