Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Voto sì allo Ius Scholae. Cittadinanza italiana a bambine e bambini che hanno compiuto un ciclo scolastico di 5 anni. Significa che vivono stabilmente in Italia, che studiano in scuole italiane con continuità, che conoscono la nostra lingua e i valori base della nostra Costituzione, che giocano con i nostri figli, che da adulti pagheranno le tasse in Italia.

Non è una rivoluzione, è la scelta giusta da fare”. Così in un post il senatore del Psi, Riccardo Nencini.