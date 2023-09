Iv: al via festa, tra gli ospiti Calderone, Schillaci, Fitto, Piantedosi e Casellati

Roma, 12 set (Adnkronos) - Prende il via giovedì prossimo alle 17,30 la festa di Italia viva al castello di Santa Severa (Rm). L'intervento di Matteo Renzi è in programma domenica alle 11. L'apertura è con Pietro Tidei (sindaco di Santa Marinella), Raffaella Paita (coo...

Roma, 12 set (Adnkronos) – Prende il via giovedì prossimo alle 17,30 la festa di Italia viva al castello di Santa Severa (Rm). L'intervento di Matteo Renzi è in programma domenica alle 11. L'apertura è con Pietro Tidei (sindaco di Santa Marinella), Raffaella Paita (coordinatrice nazionale IV), Marietta Tidei (consigliere regione Lazio IV) Luciano Nobili (consigliere regione Lazio IV).

Sempre giovedì, alle 18, il programma prevede 'Una repubblica fondata sul lavoro' con Marina Elvira Calderone (Ministro del lavoro e delle politiche sociali), Luigi Sbarra (Segretario Cisl) Teresa Bellanova (dirigente IV), Silvia Fregolent (senatrice IV). Modera Giovanna Pancheri. alle 21 si parla di '(In)giustizia: riformarla si può?' con Carlo Nordio (Ministro della Giustizia), Roberto Giachetti (deputato IV). Modera Claudio Cerasa.

Venerdì alle 18 'Una Sanità gratuita e universale: come sta il nostro SSN?' con Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Lisa Noja (consigliere regione Lombardia IV), Massimo Cicozzi (direttore dell’Unità epidemiologica all’Università Campus Biomedico di Roma), Mauro Marè (Professore ordinario di Scienza delle Finanze all’Università Luiss di Roma e presidente della “Commissione per le spese fiscali” del Ministero dell’Economia e delle Finanze), Daniela Sbrollini (senatrice IV), Annamaria Parente (dirigente IV). Modera : Margherita De Bac.

Venerdì 15 alle 20 'Svegliati Europa! Dal Pnrr alle riforme, le sfide dell'Italia in Ue' con Raffaele Fitto (Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR), Nicola Danti (eurodeputato Renew Europe), Piero De Luca ( Capogruppo PD Camera Commissione Politiche UE), Marietta Tidei (consigliere regione Lazio IV). Modera Simona Branchetti.

Sabato alle 18 'Esteri: il mondo dopo l’invasione dell’Ucraina' con Stefania Craxi (Presidente Commissione Affari Esteri Senato), Lorenzo Guerini (Presidente del Copasir) Benedetto della Vedova (deputato Più Europa) ,Enrico Borghi (capogruppo Azione-Italia Viva in Senato) , Luciano Nobili (consigliere regione Lazio IV). Modera: Davide Maria Desario.

Sabato alle 21 'Affari interni: immigrazione, sicurezza e cittadinanza. Governare il presente' con Matteo Piantedosi (Ministro degli Interni) Davide Faraone (deputato IV), Maria Chiara Gadda (deputata IV). Modera: Lavinia Spingardi. Domenica alle 9 'La voce dei territori: riunione Consiglieri Regionali e comunali'. Moderano: Raffaella Paita (coordinatrice nazionale IV), Naike Gruppioni (Deputata IV).

Domenica alle 11 interviene Renzi, alle 15 'Economia: un fisco più leggero è possibile?' con Maurizio Leo (Viceministro dell’Economia e delle Finanze), Luigi Marattin (deputato IV), Mauro Del Barba (deputato IV). Modera Franco Bechis.

Alle 16:30 'Riforme istituzionali: la volta buona?' con Maria Elisabetta Alberti Casellati (Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elena Boschi (deputata IV), Ivan Scalfarotto (senatore IV). Modera Francesco Verderami.