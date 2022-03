Iv: alle 16 Renzi apre Stati generali energia, alle 19 il ministro Cingolani

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Italia Viva lancia gli Stati Generali dell'energia: oggi alle 16 sarà Matteo Renzi ad aprire l'evento che si terrà a Civitavecchia, nell’aula Pucci del Comune. I lavori sono strutturati su tre panel, con ospiti collegati da remoto che dialogheranno con Renzi ed i parlamentari di Iv: imprese, gas e rinnovabili, sono le tre sessioni principali, ma sono molti i temi che si affronteranno nel pomeriggio, dall'indipendenza energetica, europea ed italiana, al fotovoltaico fino al grande tema dell'agricoltura e delle riqualificazioni urbane".

Si legge in una nota di Iv.

"In chiusura, intorno alle 19, interverrà il ministro Roberto Cingolani e a seguire Matteo Renzi per le conclusioni del pomeriggio di lavori. Alle 16 aprono i lavori Marietta Tidei, consigliera regionale del Lazio di Iv, con Matteo Renzi che si collegheranno con le deputate Sara Moretto e Silvia Fregolent, conduttrici dei talk in diretta su Radio Leopolda e su tutti i canali social di IV.

Alle 16,30 si apre la prima sessione dedicata alle imprese con gli ad di Enel Francesco Starace, di Eni Claudio Descalzi, di Edison Nicola Monti e di A2A Renato Mazzoncini".

"Alle 17.15 un passaggio in Europa con Sandro Gozi e Nicola Danti ed alle 17,30 sarà la volta di Chicco Testa. Di seguito si parla di Tap in Puglia e trivelle nell'adriatico con Teresa Bellanova e il sindaco di Ravenna Michele De Pascale".

"Tema del secondo panel -si legge nella nota Iv- è il gas: si confrontano la responsabile delle relazioni istituzionali di Snam Patrizia Rutigliano e il direttore relazioni esterne di Adratic Lng Alfredo Balena, sul rigassificatore di Rovigo, mentre da Marghera ci sarà un collegamento sul tema delle bioraffinerie e da Siracusa sul gas. Il terzo ed ultimo panel riguarda le energie rinnovabili con il presidente di Elettricità Futura Agostino Re Rebaudengo, l'ad di Falck Renewables Tony Volpe, Alleanza per il fotovoltaico con Alessandro Ceschiat, la Tesimag con Claudia Vannucci e la Saxagres con Francesco Borgomeo".

"Alle 18,45 Ettore Rosato si collega da Torino con Maurizio Lando di LL ITALIA, impresa di riqualificazione ad impatto zero, sarà poi la volta di Leonardo Santi per Assoesco sul tema del caro bollette e di Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti che con Maria Chiara Gadda affronta il tema dell'agricoltura sostenibile. Ultimo intervento , intorno alle 19, è quello del ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani, subito dopo le conclusioni del leader di Iv Matteo Renzi”.