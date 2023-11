Iv: Boschi, 'in Argentina da ministra in economy, mandato a legale per agire in sede civile'

Roma, 23 nov (Adnkronos) - "Contrariamente a quanto riportato oggi nell’articolo di Giorgio Gandola su La Verità, Maria Elena Boschi non ha mai preso un aereo di Stato per recarsi in Argentina in visita istituzionale ai tempi in cui era ministra, ha anzi usato un volo di linea in c...

Roma, 23 nov (Adnkronos) – "Contrariamente a quanto riportato oggi nell’articolo di Giorgio Gandola su La Verità, Maria Elena Boschi non ha mai preso un aereo di Stato per recarsi in Argentina in visita istituzionale ai tempi in cui era ministra, ha anzi usato un volo di linea in classe economy. Pertanto la deputata di Italia Viva ha dato mandato al proprio legale per agire in sede civile nei confronti dell’autore dell’articolo e de La Verità per le notizie false riportate”. E' quando si legge in una nota l’ufficio stampa di Italia viva.