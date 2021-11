Iv: Boschi, 'progetti centristi? Centrali ha tutt'altro significato'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – "Martinazzoli è stato un protagonista del suo tempo. Lui non amava sentir parlare del suo progetto come di un progetto moderato e conservatore, ma parlava di un progetto temperato e centrale nella scena politica. Parole molto attuali visto che tanto si discute dello possibilità di uno spazio per un nuovo centro in questo Paese, di progetti centristi: ma pensare a progetti centrali ha tutt'altro valore e significato nella vita dei cittadini".

Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, alla presentazione del libro "Il cambiamento impossibile, biografia di uno strano democristiano" in ricordo di Mino Martinazzoli.

Martinazzoli, ha detto Boschi, "ha fatto tutto in politica, gli è mancato il Quirinale. Se fosse stato ancora vivo, come ha anche detto Renzi, il suo sarebbe stato un nome, ai tempi della scelta di Mattarella, che sarebbe piaciuto molto".