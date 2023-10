Iv: Congresso elegge Renzi presidente, in carica per 5 anni**

Roma, 16 ott (Adnkronos) - Il Congresso di Italia viva ha eletto Matteo Renzi presidente nazionale. L'ex premier era l'unico candidato. Ha ottenuto 9231 voti nei seggi fisici in tutta Italia e 5293 voti on line su 6761 elettori (49 le schede bianche, 108 le non valide perchè nulle)....

Roma, 16 ott (Adnkronos) – Il Congresso di Italia viva ha eletto Matteo Renzi presidente nazionale. L'ex premier era l'unico candidato. Ha ottenuto 9231 voti nei seggi fisici in tutta Italia e 5293 voti on line su 6761 elettori (49 le schede bianche, 108 le non valide perchè nulle). L'affluenza online è andata oltre l’80%.

Il Congresso ha eletto anche i presidenti regionali, provinciali, dei comuni capoluogo delle città metropolitane, di Roma capitale e del coordinamento estero e delle sue articolazioni territoriali. Il Congresso ha anche approvato alcune modifiche ed integrazioni allo Statuto con 284 voti a favore e 5 contrari.

Tra le altre cose, lo Statuto prevede che l'organizzazione nazionale di IV sia articolata in Assemblea nazionale, Comitato nazionale, Congresso, presidente nazionale, tesoriere, Comitato di tesoreria e Comitati di garanzia di prima e seconda istanza. Il presidente, eletto dal Congresso, "resta in carica 5 anni e può essere rieletto".

(Adnkronos) – Secondo i dati relativi al voto online, nelle regioni risultano eletti: in Abruzzo Camillo D'Alessando, 80 voti; in Basilicata Fausto Demaria, 123 voti; in Campania Catello Vitiello, 276 voti; In Fvg Maria Sandra Telesca, 41 voti; nel Lazio Felice Casini, 467 voti; in Liguria Eugenio Musso, 177 voti; in Lombardia Roberto Cociancich, 718 voti; nelle Marche Antonello De Lucia, 115 voti; in Molise Angelo Santoro, 21 voti; in Piemonte Silvia Fregolent, 264 voti; in Puglia Massimiliano Stellato, 440 voti; in Sardegna Claudia Medda 67 voti; in Sicilia Davide Faraone, 171 voti; in Toscana Nicolo Danti, 532 voti; in Umbria Manuela Albertella, 89 voti; in Veneto Davide Bendinelli, 222 voti.

Il presidente della Valle d'Aosta Neper Barzan è stato eletto con 1 voto su 1 votante online. Stessa cosa per il presidente della provincia di Aosta Giovanni Sandri e della provincia di Gorizia Lorenza Contestabile (1 voto, 1 votante).