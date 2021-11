Iv: D'Alessandro, 'io non lascio, smottamento fake news, Renzi a Leopolda sarà chiaro'** (2)

(Adnkronos) – "Dopodiché -aggiunge D'Alessandro- una cosa è dialogare nelle realtà locali con Forza Italia per rompere il centrodestra e costruire poli di centro, Altro sarebbe dialogare con Forza Italia quale ponte per andare altrove. Questo non esiste".

Ne è certo? Sul Quirinale si rincorrono ricostruzioni sul fatto che Renzi potrebbe appoggiare Silvio Berlusconi…

"Mi pare che queste ricostruzioni siano state tutte smentite. Si è attivato un ventilatore ma le cose non stanno così".

Lei ha parlato con Renzi? C'è stato un confronto con i parlamentari? "No, non c'è stato bisogno di alcun confronto. Siamo al lavoro per la Leopolda, Matteo Renzi chiuderà i lavori domenica alle 12 e credo che sarà chiaro su tutti i punti". Oggi il suo collega Marattin dice che qualcuno tra voi potrebbe avere dubbi, lei non ha nessuno? Non c'è alcun disagio? "No, nessun disagio.

Mi pare evidente".