Iv: Danti, 'bene Renzi, serve alternativa riformista a Schlein e Meloni'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "Un'alternativa riformista al sovranismo della Meloni e all'estremismo della Schlein deve esserci. Ci siamo impegnati a fare una lista unica alle Europee del 2024, aperta a Più Europa e alle forze civiche. Significa puntare al 10% per essere decisivi in Europa e credibili in Italia. Noi ci siamo. Ottimo Matteo Renzi su Repubblica. Oggi chi crede davvero nel riformismo deve saper guardare avanti, mettere da parte personalismi, perché l'alternativa c'è e si chiama Renew Europe. In Europa e in Italia". Così l'eurodeputato Iv, Nicola Danti, su twitter.