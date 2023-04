Iv: Danti, 'benvenuta a Dardano'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Benvenuta Mimma Dardano", così l'eurodeputato e coordinatore regionale di Italia Viva Toscana Nicola Danti accogliendo la consigliera comunale di Firenze, già capolista della 'Lista Nardella' in Italia Viva. "Siamo felici che M...

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Benvenuta Mimma Dardano", così l'eurodeputato e coordinatore regionale di Italia Viva Toscana Nicola Danti accogliendo la consigliera comunale di Firenze, già capolista della 'Lista Nardella' in Italia Viva.

"Siamo felici che Mimma abbia deciso di continuare la sua esperienza politica tra le fila dei riformisti" prosegue, "il suo passaggio rafforza la presenza di Italia Viva nel consiglio comunale di Palazzo Vecchio, dove, insieme a Barbara Felleca, ora possiamo costituirci come gruppo autonomo e continuare a lavorare con ancora più incisività per la città di Firenze. Questa adesione, come tante altre che verranno, è la prova tangibile dell'attrattività della nostra proposta politica chiara".