Iv: domani Scalfarotto presenta ddl per matrimonio egualitario

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Domani Giovedì 9 marzo, alle ore 15, presso Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro, piazza Capranica 72, senato della repubblica, si terrà una conferenza stampa di presentazione del ddl che mira a introdurre in Italia il cosiddetto ‘matrimonio egualitario’, estendendo l’istituto del matrimonio anche a persone dello stesso sesso, a prima firma del senatore Ivan Scalfarotto. Alla conferenza stampa saranno presenti anche Raffaella Paita, Presidente del gruppo Azione- Italia Viva in Senato e la deputata Giulia Pastorella”. Così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva.