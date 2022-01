Iv: Evangelista, 'sofferenza per giustizialismo M5S, Iv mio naturale approdo**

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – "Ho deciso di aderire a Italia Viva per una sofferenza che provavo dentro il Movimento a causa di una linea politica che non poteva appartenermi: la mia formazione giuridica, da avvocato, mi porta a valutare le questioni avendo come faro la Costituzione, che è garantista, non giustizialista.

Il partito di Matteo Renzi non poteva quindi che essere il mio naturale approdo". Così in una nota la senatrice Elvira Lucia Evangelista, commentando la sua adesione al gruppo Italia Viva.

"Sia nel mio ruolo di membro della Giunta per le elezioni e le immunità che in quello di membro della Commissione Giustizia, ho provato più volte disagio per quella doppia morale che contraddistingue il M5S in merito alle questioni giudiziarie.

Basti osservare l'atteggiamento tenuto sull'indagine che riguarda Beppe Grillo, dove improvvisamente si sono riscoperti garantisti…", conclude Evangelista.