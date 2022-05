Iv: 'Il Mostro' di Renzi in cima a top ten libri, oltre 10mila copie vendute tra cartaceo e ebook

Roma, 28 mag (Adnkronos) – 'Il mostro' è in testa alla top ten generale dei libri più venduti in Italia. L'ultimo libro di Matteo Renzi ha venduto infatti oltre 10mila copie tra edizione cartacea e ebook. "Wow, primi!", ha scritto stamattina il leader di Iv sui suoi social annunciando la notizia e aggiungendo: "Forse questa storia colpisce più di quanto anche io pensassi".

'Il mostro' precede in classifica, tra gli altri, 'Solo è il coraggio' di Roberto Savino e 'Rancore' di Gianrico Carofiglio.

"In questo libro racconto dei fatti. Atti e fatti. Non ci sono commenti, suggestioni, analisi sociologiche. Ci sono dei dati di fatto che forse vi faranno pensare -scrive Renzi nella presentazione del 'Mostro'-. Hanno arrestato i miei genitori con un provvedimento subito dopo annullato, hanno sequestrato i telefonini ai miei amici non indagati, hanno cambiato nomi nei documenti ufficiali per indagare sulle persone a me vicine, hanno scritto il falso in centinaia di articoli, hanno pubblicato lettere privatissime tra me e mio padre, mi hanno fotografato negli autogrill e mentre uscivo dal bagno di un aereo, hanno controllato e pubblicato tutte le voci del mio estratto conto, hanno violato la Costituzione per controllare i miei messaggi di whatsapp".