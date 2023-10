Iv: La Russa vede domani Italia Viva e Azione dopo 'divorzio' al Senato** (2)

(Adnkronos) - All'incontro domani con La Russa ci sarà per Iv il capogruppo Enrico Borghi che aveva inviato la scorsa settimana la lettera al presidente del Senato per informarlo del cambio al nome del gruppo. Mentre per Azione ci sarà Mariastella Gelmini. In ambienti parlamentari...

(Adnkronos) – All'incontro domani con La Russa ci sarà per Iv il capogruppo Enrico Borghi che aveva inviato la scorsa settimana la lettera al presidente del Senato per informarlo del cambio al nome del gruppo. Mentre per Azione ci sarà Mariastella Gelmini. In ambienti parlamentari di Italia Viva, si spiega, che il confronto di domani con il presidente La Russa non porterà a modifiche della situazione. "Per noi -dicono i renziani- si tratta di un passaggio formale ma la decisione è presa. Azione non ha modo di ribaltare quanto deciso dal gruppo a maggioranza. L’unico strumento che ha Calenda è il ricorso al Tar, non ha altri appigli".