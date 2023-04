Iv: Meloni (Pd), 'gesto Borghi gravissimo, viene meno impegno con elettori'

Roma, 26 apr (Adnkronos) - "La decisione del senatore Borghi di abbandonare il gruppo del Pd in Senato è un gesto di gravità inaudita". Lo dichiara Marco Meloni, senatore del Partito democratico, già coordinatore nazionale della segreteria del partito."Anzitutto, ...

Roma, 26 apr (Adnkronos) – "La decisione del senatore Borghi di abbandonare il gruppo del Pd in Senato è un gesto di gravità inaudita". Lo dichiara Marco Meloni, senatore del Partito democratico, già coordinatore nazionale della segreteria del partito.

"Anzitutto, quel che afferma sulla segreteria del Pd somiglia in modo inquietante alla caricatura che ne fanno gli ambienti di destra e non ha alcuna corrispondenza con la realtà dei fatti -prosegue Meloni-. In secondo luogo, Borghi viene meno, al contempo, all'impegno assunto appena pochi mesi fa coi nostri elettori alle elezioni politiche, con gli elettori che hanno votato alle Primarie del Partito Democratico e con tutta la comunità democratica".

"Non saranno gesti isolati come questo a frenare il percorso di crescita e cambiamento che fa del PD, in una logica di apertura e pluralismo, il perno di una coalizione di centrosinistra progressista e riformista capace di contrastare e battere l’estrema destra attualmente al governo", conclude Meloni.