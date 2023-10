IV: Nobili, ‘parole Bonetti dimostrano che dividersi è urgente’

Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - “Le parole di Elena Bonetti si commentano da sole. Con quello che vediamo ogni giorno in TV, parlare di violenza solo perché si hanno idee diverse è offensivo. Parole come quelle di Elena Bonetti dimostrano che facciamo bene a dividerci prima possibi...

Roma, 19 ott. – (Adnkronos) – “Le parole di Elena Bonetti si commentano da sole. Con quello che vediamo ogni giorno in TV, parlare di violenza solo perché si hanno idee diverse è offensivo. Parole come quelle di Elena Bonetti dimostrano che facciamo bene a dividerci prima possibile. Possiamo accettare l’ingratitudine non gli insulti”. Così Luciano Nobili di IV.