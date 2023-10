Iv: Paita, 'ricorso Azione? Musolino fa parte a pieno titolo di gruppo'**

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "A differenza di quanto dichiarato da fonti di Azione, la senatrice Dafne Musolino fa parte del gruppo parlamentare a pieno titolo. Fra l’altro, come sempre Calenda smentisce se stesso: Carlo ha accolto personalmente Dafne attraverso messaggi di benvenuto nella...

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – "A differenza di quanto dichiarato da fonti di Azione, la senatrice Dafne Musolino fa parte del gruppo parlamentare a pieno titolo. Fra l’altro, come sempre Calenda smentisce se stesso: Carlo ha accolto personalmente Dafne attraverso messaggi di benvenuto nella chat dei senatori e la senatrice Musolino è intervenuta in aula a nome del gruppo e in question time”. Così Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.