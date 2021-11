Iv: Renzi a Parigi e Bruxelles, martedì e mercoledì vede Bayrou, Guerini e Vestager

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Due giorni di visite e incontri politici per Matteo Renzi tra Parigi e Bruxelles martedi 9 e mercoledì 10 novembre. Martedi alle 12 il senatore Renzi incontra a Parigi François Bayrou, alto commissario per la Pianificazione del governo francese e Presidente del Partito Democratico Europeo, mentre alle 13 è in programma un colloquio con Stanislas Guerini, delegato generale La République En Marche.

Si legge in una nota dell'ufficio stampa di Matteo Renzi.

Terminato l’incontro Renzi partirà per Bruxelles dove alle 18,30 è in agenda una presentazione del libro 'Controcorrente', edito da Piemme, con un’intervista dell’inviata di Huffington Post Angela Mauro. La mattina di mercoledì alle 11,40 Renzi partecipa alla riunione del gruppo Renew Europe al parlamento europeo ed alle 13 incontra la commissaria alla Concorrenza , Margrethe Vestager”.