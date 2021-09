Roma, 25 set. (Adnkronos) – "Tra due anni l’area politica contro gli estremismi avrà successo: lo spazio dell’area riformista è una prateria. Abbiamo la convinzione che come col 2 per cento abbiamo mandato via Conte così saremo decisivi alle prossime elezioni”. Lo ha affermato Matteo Renzi, presentando “Controcorrente” a Palermo.