Iv: Renzi, 'a Tokio bilaterale con Fumio Kishida, tutti leader preoccupati per Ucraina'

Roma, 20 set (Adnkronos) – "Qui a Tokyo sono stati giorni di cordoglio per il tragico omicidio di Abe Shinzo. Ho deposto come tutti i colleghi e ex colleghi un fiore durante la cerimonia" e "ho poi avuto un bilaterale con l’attuale Primo Ministro, Fumio Kishida, che ospiterà il prossimo G7 a Hiroshima, come Abe aveva fatto a Ise-Shima".

Lo scrive Matteo Renzi sulla sua ultima enews.

"Torno con un grande peso sullo stomaco per le vicende internazionali: l’escalation non solo verbale in Ucraina è considerata un possibile detonatore di una crisi mondiale senza precedenti. Ho registrato molta preoccupazione su questo, nei colloqui informali sia coi leader in carica che con gli ex colleghi", aggiunge tra l'altro Renzi.