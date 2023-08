Iv: Renzi ai parlamentari, 'riunione di oggi rinviata, a fine mese modifiche statuto'

Roma, 4 ago (Adnkronos) – "Avevamo proposto di fare una riunione oggi tutti insieme, ma complice l’accelerazione delle vacanze trovo più logico rinviare l’appuntamento fisico alla ripresa". Lo scrive Matteo Renzi in una "nota di sintesi" ai parlamentari di Italia viva.

Il leader di Iv elenca una serie di punti su cui "operare la sintesi": "1. Elezione contestuale di provinciale, regionale e nazionale; 2. Election day per domenica 15 ottobre; 3. Fine del tesseramento alla mezzanotte del 30 settembre; 4. Presentazione delle candidature entro il 5 ottobre da sottoscrivere da una percentuale degli iscritti ma soprattutto con documenti programmatici da far veicolare a tutti gli iscritti per confrontarsi sui contenuti; 5. Voto fisico in seggi da disciplinare con grande cura e apertura al voto online solo se troveremo un sistema garantito e sicuro: aumentare la partecipazione è un valore ma non può essere fatto a scapito della regolarità".

Ancora, "6. Fine della diarchia ma mantenimento della parità di genere nelle cabine di regia. 7. Elezione diretta del Presidente a livello provinciale, regionale, nazionale. 8. Valutazione sulla possibilità di eleggere direttamente anche i livelli comunali da affidarsi ai regionali. Unica deroga da decidere prima dell’inizio del congresso: Roma capitale; 9. Attribuzione delle funzioni di garanzia congressuali alle vigenti commissioni in primo e secondo grado".

(Adnkronos) – "Ovviamente non su tutto c’è stata unanimità. Però mi pare che con questo metodo possiamo fare un passo in avanti importante. Attendo qui – o in privato – suggerimenti, se ci sono", sottolinea ancora Renzi.

"Se siete d’accordo penserei di fare entro la fine del mese una riunione presentando le conseguenti proposte di modifica statutaria che vorrei far circolare (e approvare) tra i membri dell’assemblea nazionale entro la Festa nazionale di Santa Severa", conclude il leader di Iv.