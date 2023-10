Iv: Renzi, 'c'è chi ci attacca sul personale, noi avanti a testa alta'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Ne approfitto per dirvi grazie della straordinaria partecipazione di lunedì scorso a Milano. Il vostro abbraccio mi ha fatto bene, grazie. Ora dovremo semplificare e ridurre il discorso, che era molto lungo e complesso perché la politica estera è una cosa complessa. E partire insieme a una squadra straordinaria che stiamo costruendo in queste ore". Così Matteo Renzi nella enews.

"La sintesi migliore l’ha fatta una delle nostre giovani colonne che mi ha detto alla fine della serata: “Sarà come nel 2012: siamo soli contro tutti, ma sappiamo sognare e siamo liberi.” Sì. La campagna elettorale che ci aspetta sarà come quella del 2012. Forti delle nostre idee andremo a proporre un cambiamento profondo dell’Europa e della politica".

"Chi ci critica aggredendoci sul personale, mostrificandoci come hanno fatto in passato alcune redazioni, alcuni Pm, alcuni avversari ed ex compagni di strada, beh chi ci critica sul personale sappia che saremo in prima fila per otto mesi, casa per casa, a chiedere il voto sulla base delle nostre idee. Se pensate che altri siano più adatti di noi per rappresentare l’Italia in Europa, beh votate per loro: votate per Salvini e Schlein, votate per Conte e Lollobrigida. Noi non saremo mai sovranisti, non saremo mai giustizialisti. E porteremo avanti le nostre idee a testa alta".