Roma, 18 mag. (Adnkronos) – "È difficile riassumere le emozioni del ritrovarsi in presenza con tanta gente. Quello che proprio molti avversari non riescono a capire di noi è che c’è un popolo che ci crede insieme a me, insieme a noi. Non siamo una invenzione dei sondaggi, non siamo una invenzione dei social: siamo una comunità.

Vedere tante persone alla presentazione del libro 'Il Mostro' ieri mi ha davvero colpito". Così Matteo Renzi nella enews.