Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Conte è l'uomo che ha preso il 15% col voto di scambio al Sud e ha detto che se avessero tolto ci sarebbe stata la guerra civile. Uno che dice una cosa del genere è semplicemente un irresponsabile".

Così Matteo Renzi a SkyTg24 Live In. "Con Conte non ho niente a che vedere ma se vuole un confronto in tv e ragioniamo di tutto. Ma Conte non riesce mai ad avere la stessa posizione".