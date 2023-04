Iv: Renzi, 'continua a crescere, raggiunta quota 10mila tesserati ma vogliamo fare di più'

Roma, 26 apr (Adnkronos) - "Italia Viva continua a crescere, non solo nel numero dei tesserati. Abbiamo raggiunto quota diecimila, ma possiamo e vogliamo fare di più". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "Cresce Italia Viva soprattutto politicamente. Dopo la brutta s...

Roma, 26 apr (Adnkronos) – "Italia Viva continua a crescere, non solo nel numero dei tesserati. Abbiamo raggiunto quota diecimila, ma possiamo e vogliamo fare di più". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Cresce Italia Viva soprattutto politicamente. Dopo la brutta settimana della rottura del progetto partito unico, infatti, quasi tutti gli esponenti del mondo riformista stanno rilanciando dichiarazioni positive sulla necessità di costruire una lista/coalizione/federazione/soggetto politico che rappresenti Renew Europe in Italia -spiega il leader di Iv-. Se abbiamo a cuore l’ideale di un polo europeo alternativo a sovranisti e populisti non possiamo perdere questa occasione. E noi faremo di tutto per lavorare insieme agli altri con coraggio e umiltà".