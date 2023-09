Iv: Renzi, 'fisiologico che qualcuno vada via e qualcuno arrivi, gratitudine no categoria politica'

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "Qualche amico che non condivide il percorso di democrazia interna ha annunciato di lasciare Italia Viva. Mi spiace ma non sarà né il primo né l’ultimo". Così Matteo Renzi nella sua E-news- "È fisiologico che qualcuno vada e altri arrivino -sottolinea- nella nostra storia è sempre stato così. Non chiedo riconoscenza per ciò che in tanti hanno ricevuto perché so benissimo che la gratitudine non è una categoria della politica. Chiedo anzi il massimo rispetto per tutte e tutti quelli che se ne sono andati e se ne andranno. Auguri di tanta felicità e nessuno insulto: questo è il nostro stile. E chiedo di accogliere con entusiasmo i nuovi arrivi".

"Dopo le politiche eravamo 14 parlamentari, ora siamo 15. Avevamo 10 consiglieri regionali, oggi sono 15. Abbiamo raddoppiato gli iscritti. Ci aspetta una sfida bellissima e il tempo come sempre dirà chi ha ragione", aggiunge Renzi.