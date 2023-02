Iv: Renzi lancia tesseramento, 'Bonajuto e Cappello i due portavoce nazionali'

Roma, 31 gen (Adnkronos) - "Con Carlo Calenda siamo d’accordo nel cercare di dar vita a un progetto che parta da Azione e Italia Viva ma non sia solo Azione e Italia Viva. Vogliamo costruire una lista che sia una lista vincente per le Europee del 2024" e "accanto alla lista dovr...

Roma, 31 gen (Adnkronos) – "Con Carlo Calenda siamo d’accordo nel cercare di dar vita a un progetto che parta da Azione e Italia Viva ma non sia solo Azione e Italia Viva.

Vogliamo costruire una lista che sia una lista vincente per le Europee del 2024" e "accanto alla lista dovrà nascere un vero e proprio partito unico dei riformisti, con un nome più accattivante di Terzo Polo". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews lanciando il tesseramento 2023 denominato 'Scelta'.

"Ho chiesto all’ottimo sindaco di Ercolano, Ciro Bonajuto e all’assessore al lavoro della città di Milano, Alessia Cappello, di essere dunque i Portavoce Nazionale di Italia Viva", spiega tra le altre cose il leader di Iv.

"Ho chiesto poi a due under 30 che sono stati eletti consiglieri di quartiere e dunque conoscono la fatica delle preferenze, l’organizzazione di partito e l’amministrazione pubblica di essere i responsabili del tesseramento: si tratta dell’architetto Vittoria Nallo, consigliera di quartiere a Torino, cresciuta nelle scuole di Meritare l’Europa e dell’avvocato Marco Ricci, consigliere di quartiere a Firenze, che collabora con me in Senato", dice ancora Renzi.