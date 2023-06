Iv: Renzi, 'Leopolda dall'8 al 10 marzo 2024'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Ci hanno chiesto di rinunciare alla Leopolda nel settembre 2022 e lo abbiamo fatto. Non ripeteremo lo stesso errore: la Leopolda e' la casa dei sognatori, che fanno politica per un ideale e per passione. Vi aspetto dall'8 al 10 marzo 2024. Perche' si ...

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – "Ci hanno chiesto di rinunciare alla Leopolda nel settembre 2022 e lo abbiamo fatto. Non ripeteremo lo stesso errore: la Leopolda e' la casa dei sognatori, che fanno politica per un ideale e per passione. Vi aspetto dall'8 al 10 marzo 2024. Perche' si fa politica non per ambizione personale, ma perche' si condivide un sogno con gli altri. E io non vedo l'ora di riabbracciarvi tutti, iscritti e non iscritti, vecchie conoscenze e nuovi amici, giovani e diversamente giovani alla Leopolda". Così Matteo Renzi nella enews.