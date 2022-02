Iv: Renzi, 'mie attività legali, illegali quelle di chi mi attacca'**

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – "Dopo una breve pausa, in cui avevo addirittura recuperato consenso persino nei sondaggi, tornano casualmente gli attacchi evergreen sulle mie consulenze". Così Matteo Renzi nella enews.

"Pensate che per aver spostato miei soldi regolarmente guadagnati da un conto all’altro – entrambi intestati a me, quello che si chiama giroconto – sono stato oggetto di segnalazioni plurime con l’acquisizione, ancora una volta, del mio conto corrente.

Pochissime le reazioni di solidarietà degli avversari politici, con qualche lodevole eccezione come il mio amico Guido Crosetto".

"Per essere chiari e definitivi: la pubblicazione di questo materiale viola la legge, il segreto bancario, il segreto istruttorio, la privacy. Ciascuno può pensarla come crede sull’opportunità di lavorare anche all’estero ma la cosa vera e semplice è che io non violo la legge, chi fa queste uscite contro di me sì. Non sono illegali le mie attività, è illegale l’attività di chi mi attacca.

Fingono di non capirlo perché io sono antipatico. Perché non smercio mascherine asiatiche o ventilatori rotti. Ma la verità è che ciò che faccio io è perfettamente legale, ciò che fanno i miei accusatori è perfettamente illegale. Qualcuno prima o poi si accorgerà di questo scandalo? Noi nel frattempo andiamo avanti e continuiamo a sorridere".