Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "L’energia è un bel problema. Ne abbiamo parlato ieri con una bellissima iniziativa. Ovviamente, non troverete neanche un trafiletto sui giornali. Quando si fanno proposte dal nucleare alle rinnovabili non ti filano nemmeno per sbaglio. Se minacci la crisi di governo allora ti seguono.

Peccato. Ma noi continuiamo a fare la politica non le bizze". Così Matteo Renzi nella enews.