Iv: Renzi, 'oggi nomino Cabina regia, Congresso nazionale anticipato'

Roma, 5 lug (Adnkronos) – "Festa Nazionale di Italia Viva, dal 14 al 17 settembre. Questa è una sorpresa. La settimana prossima vi daremo le indicazioni logistiche". Lo annuncia Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Il congresso di Italia Viva si terrà tra ottobre e novembre. Per evitare polemiche ulteriori ho scelto di accogliere l’invito ad anticipare anche il nazionale e nominerò oggi – come previsto dallo Statuto e annunciato in Assemblea di Napoli – la cabina di regia guidata da Lella Paita come coordinatrice nazionale e il comitato delle regole con una comunicazione ai membri dell'Assemblea", prosegue il leader di IV.

Renzi annuncia anche la Scuola di formazione dal 5 al 7 settembre: "Abbiamo lanciato un progetto per arrivare a coprire 50.000 euro di costi per consentire ai nostri ragazzi di frequentare la scuola di Palermo con lo sconto: se vi va, ci servono cinque euro a testa per diecimila persone, un crowdfunding popolare per raggiungere l’obiettivo", spiega.