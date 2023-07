Iv: Renzi posta foto laurea figlio, 'la tua famiglia sarà sempre con te'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Oggi è un giorno di festa. È come un gol in rovesciata dedicato a tutti quelli che ti dicevano: 'No, non si possono conciliare troppe cose diverse'. E invece oggi dimostri a tutti, soprattutto a te stesso, che nella vita bisogna sempre provar...

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Oggi è un giorno di festa. È come un gol in rovesciata dedicato a tutti quelli che ti dicevano: 'No, non si possono conciliare troppe cose diverse'. E invece oggi dimostri a tutti, soprattutto a te stesso, che nella vita bisogna sempre provare a coltivare le passioni più diverse e più grandi. Goditi questa giornata ripensando a tutte le volte in cui non ce l’hai fatta, in cui un mister ti ha tenuto in panchina, in cui un esame non è andato come avresti voluto, in cui qualcuno ti ha deluso". Così Matteo Renzi su twitter postando una foto di famiglia alla laurea del figlio.

"E adesso che riparti per un’avventura oltre l’oceano, sappi che dovunque andrai ti porterai dietro un abbraccio indissolubile. L’abbraccio dei tuoi genitori, dei tuoi fratelli, di tutta la famiglia sarà sempre con te. Come se fosse un eterno, bellissimo, primo giorno di scuola. Buona strada, caro dottor Renzi, siamo orgogliosi di te!".