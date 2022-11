Iv: Renzi, 'procuratore Turco si sbaglia se pensa che io mi fermi'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Se qualcuno pensa che io mi fermi perché qualcuno alza la voce in aula come ha fatto questa mattina con me il procuratore Turco si sbaglia di grosso: mi preoccupa se tutto questo avviene con altri imputati che non possono rispondere a tono, non hanno la stess...

Roma, 25 nov.

(Adnkronos) – "Se qualcuno pensa che io mi fermi perché qualcuno alza la voce in aula come ha fatto questa mattina con me il procuratore Turco si sbaglia di grosso: mi preoccupa se tutto questo avviene con altri imputati che non possono rispondere a tono, non hanno la stessa visibilità mediatica. Per questo anche ho scritto il libro. Perché io mi posso difendere, tanti altri no". Lo ha detto Matteo Renzi a Genova, nel corso della presentazione dell’edizione aggiornata del suo libro Il Mostro.