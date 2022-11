Iv: Renzi, 'proverò a trasformare 'Il Mostro' in sceneggiatura per teatro e tv'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "In molti mi chiedono di andare ovunque a presentare Il Mostro. Qualcosa farò. Ma voglio che le mie iniziative sul territorio siano sempre più sulla politica, in vista delle elezioni 2024. Se mi riesce proverò a trasformare Il Mostro in una vera ...

Roma, 24 nov.

(Adnkronos) – "In molti mi chiedono di andare ovunque a presentare Il Mostro. Qualcosa farò. Ma voglio che le mie iniziative sul territorio siano sempre più sulla politica, in vista delle elezioni 2024. Se mi riesce proverò a trasformare Il Mostro in una vera e propria sceneggiatura teatrale/televisiva, togliendo il mio nome dal tavolo, perché la storia che racconto è talmente folle che tanti non la ritengono possibile. E invece è tutto vero".

Così Matteo Renzi nella enews.

"Intanto oggi la Corte Costiuzionale ha giudicato ammissibile il ricorso del Senato sul tema della violazione dell’articolo 68 Costituzione. Nel 2023 arriverà il giudizio di merito ma intanto il nostro ricorso è ammissibile. Un altro passo verso la verità".