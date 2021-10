Roma, 10 ott (Adnkronos) – "Riprenderemo il camper, gireremo tutta l'Italia, provincia per provincia. Il camper sarà il simbolo della ripartenza per tutto il territorio, l'esperienza durerà per tutto il 2022 e sarà propedeutica per una campagna elettorale con il coltello tra i denti per dare la leadership in Parlamento all'area riformista".

Lo ha detto Matteo Renzi all'Assemblea nazionale di Iv.