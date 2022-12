Iv: Renzi, 'siamo a quinta versione Report e professoressa videomaker...'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Chi ha letto Il Mostro sa che ormai non mi fermo. E anzi aggiungo che sulla vicenda Autogrill, avendo finalmente letto le carte che ci sono state consegnate, sono in grado di darvi una simpatica notizia: siamo arrivati alla quinta versione diversa offerta da Ranucci...

(Adnkronos) – "Chi ha letto Il Mostro sa che ormai non mi fermo. E anzi aggiungo che sulla vicenda Autogrill, avendo finalmente letto le carte che ci sono state consegnate, sono in grado di darvi una simpatica notizia: siamo arrivati alla quinta versione diversa offerta da Ranucci di Report e dalla professoressa sedicente videomaker. La quinta! E anche questa non regge come dimostrerà un’apposita relazione tecnica che presenteremo a gennaio al Pm.

Ragazzi: su questa vicenda, andremo fino in fondo, costi quel che costi. È diventata una questione di principio e non intendo mollare. Chi ha paura della verità?". Così Matteo Renzi nella enews.