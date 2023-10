Iv: Renzi stringe mano a Conte a festa Foglio, 'momento storico'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Matteo Renzi e Giuseppe Conte si sono succeduti sul palco della festa del Foglio a Firenze e il leader di Iv, prima di andare via, è tornato sul palco per salutare e dare la mano al presidente M5S. "Un momento storico", ironizza il direttore del Foglio, C...

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – Matteo Renzi e Giuseppe Conte si sono succeduti sul palco della festa del Foglio a Firenze e il leader di Iv, prima di andare via, è tornato sul palco per salutare e dare la mano al presidente M5S. "Un momento storico", ironizza il direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Quanto tempo era che non vedeva Renzi, chiede a Conte: "Parecchio. Non ricordo ultima volta che ci siamo visti…".