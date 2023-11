Iv: Renzi vede Librandi e Cottarelli, nasce il nuovo Gruppo ma il presidente è da scegliere**

Roma, 16 nov (Adnkronos) - "Abbiamo parlato di calcio, dell'Inter e della Fiorentina". Carlo Cottarelli non si sbottona. Ha visto Matteo Renzi, ma l'ex senatore nonché ex premier incaricato non fornisce dettagli: "Non ci vedevamo da un po' -racconta all'Adnk...

Roma, 16 nov (Adnkronos) – "Abbiamo parlato di calcio, dell'Inter e della Fiorentina". Carlo Cottarelli non si sbottona. Ha visto Matteo Renzi, ma l'ex senatore nonché ex premier incaricato non fornisce dettagli: "Non ci vedevamo da un po' -racconta all'Adnkronos-. Ma, davvero, non c'è niente da dire". Avete parlato di liste e di candidature per le europee? "Ma figuriamoci!", si limita a replicare Cottarelli.

Comunque sia, Renzi è attivissimo. Mercoledì, ieri, aveva visto Clemente Mastella. Con il sindaco di Benevento (oltre un'ora di colloquio nello studio al Senato) non si era parlato solo di calcio: "Ci siamo trovati d'accordo sull'idea del Centro. Ora parte un percorso. Lo schema è quello della Margherita", aveva detto Mastella all'Adnkronos.

E allo 'schema' Margherita potrebbe interessarsi anche Gianfranco Librandi: "Sì, con Renzi ci siamo visti", ammette l'ex deputato. Librandi è stato parlamentare nella passata legislatura, poi candidato con +Europa ma senza esito. Ha un suo movimento, 'L'Italia c'è', e non ha fatto mistero di volersi ributtare nella mischia per le prossime europee.

(Adnkronos) – Altre indiscrezioni parlano di contatti tra Renzi e Renato Soru, l'ex governatore sardo in procinto di lanciare una nuova candidatura per le regionali e in accesa dialettica con il Pd. Renzi, in vista delle europee, sta lavorando a mettere bene in pista il suo nuovo 'brand': il Centro.

Lunedì prossimo con un evento sui social e Youtube avanzerà le sue "proposte concrete sull’Europa". In parallelo, prosegue il lavoro sulle liste del Centro. Tanti i nomi che circolano, da Teresa Bellanova a Davide Faraone. Lo stesso Renzi da tempo ha annunciato la sua candidatura nel collegio Nord-Ovest.

In Parlamento, invece, è arrivata la parola fine per la telenovela con Carlo Calenda. Dopo il Senato anche alla Camera il divorzio è stato formalizzato in aula. A Montecitorio il nuovo Gruppo si chiamerà Italia viva/il Centro/Renew Europe. Lunedì pomeriggio verrà eletta la presidenza. Per il ruolo di capogruppo ancora tutto da decidere, si fanno i nomi di Maria Chiara Gadda, Luigi Marattin, Davide Faraone, Francesco Bonifazi. Pare difficile un bis di Maria Elena Boschi, già capogruppo nella scorsa legislatura e ora vice presidente della Vigilanza Rai, data in corsa per la presidenza della commissione Covid.