Iv: riunione comitato regole, congresso entro ottobre con election day aperto a iscritti

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – "Si è svolta questa mattina la prima riunione del comitato delle regole in vista del congresso di Italia Viva. In attesa dell’approvazione dell’assemblea nazionale, il comitato ha proposto all’unanimità di effettuare il congresso entro il mese di ottobre con Election Day in cui effettuare l’elezione diretta del livello provinciale regionale e nazionale. Potranno partecipare tutti coloro che si siano iscritti a Italia Viva entro il 30 settembre 2023 come discusso in Assemblea Nazionale". Si legge in una nota di Iv.

"Nei prossimi giorni il comitato delle regole tornerà a riunirsi per discutere dei punti non ancora affrontati. Italia Viva intanto comunica che sono già oltre 500 le iscrizioni alla scuola di formazione under 30 in programma a Palermo dal 5 al 7 settembre. E che dal 14 al 17 settembre si terrà la festa nazionale presso il Castello di Santa Severa (Roma)".