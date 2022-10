Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Non saremo la stampella di nessuno, certo non della destra. Ciò non toglie che voteremo i provvedimenti che condivideremo e cercheremo di migliorare quelli che non condivideremo". Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato in un'intervista al Quotidiano Nazionale.

"Pensiamo infatti che l’opposizione debba essere utile, e l’utilità non sta nei decibel con cui si urla, ma nei risultati che si ottengono rispondendo alle attese del Paese".