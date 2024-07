Iv: Scalfarotto, 'in centrosinistra non per una partita di calcio ma dopo analisi politica'

Iv: Scalfarotto, 'in centrosinistra non per una partita di calcio ma dop...

Iv: Scalfarotto, 'in centrosinistra non per una partita di calcio ma dop...

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Non è stata la partita di calcio a portare Matteo Renzi a formulare l’ipotesi di una collocazione di Italia Viva nel centro sinistra, che io condivido, ma una analisi politica”. Lo dice il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto a Cusano Tv.

“Il partito ha una assemblea a fine settembre, discuteremo, come si fa nei consessi democratici. Guardare a un terzo polo come una forza indipendente e mai schierata significa rassegnarsi a essere marginali e a non governare mai – sottolinea Scalfarotto – Io ho spesso posizioni diverse rispetto al Movimento 5 stelle e al Pd, ma in una coalizione si sta in modo competitivo, cercando di portare avanti le proprie idee. Poi si decide e si trova un punto di caduta, come puntualmente il centro destra riesce a fare. E infatti loro governano e tutti gli altri no”.