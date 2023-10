Iv: Siracusano (Fi), 'parole De Luca? Storia si ripete, solidarietà a Musolino e Boschi'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Sincera solidarietà a Dafne Musolino e a Maria Elena Boschi, vittime di vili attacchi sessisti da parte di Cateno De Luca. La storia si ripete, e io purtroppo ne so qualcosa. Il leader di ‘Sud chiama Nord’ non è nuovo a queste intemperanze v...

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Sincera solidarietà a Dafne Musolino e a Maria Elena Boschi, vittime di vili attacchi sessisti da parte di Cateno De Luca. La storia si ripete, e io purtroppo ne so qualcosa. Il leader di ‘Sud chiama Nord’ non è nuovo a queste intemperanze verbali. Il suo ormai è quasi un ‘metodo’. Evidentemente l’ingiuria, la violenza linguistica e il machismo sono componenti ordinarie della sua comunicazione, con l’aggravante dell’utilizzo di una strategia subdola, con la quale tenta di spacciare i suoi insulti sessisti come interpretazione di pensieri altrui, minacciando denunce e querele contro chi legittimamente si ribella alle sue parole. Invece di alternare pianti e urla, De Luca rifletta sul perché le donne e gli uomini a lui più vicini lo abbandonano strada facendo". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.