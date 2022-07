Iv: Ungaro, 'surreale risposta governo su maestra M5S'

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “È surreale la risposta del governo alla nostra interpellanza che chiedeva un’ispezione ministeriale per accertare le responsabilità che hanno portato gli alunni di una maestra dell’istituto scolastico ‘Carella’ di Canosa a partecipare ad un comizio elettorale dell’ex premier Giuseppe Conte in favore del candidato sindaco Roberto Morra, nella cui lista guarda caso era candidata proprio la maestra in questione”.

Lo dichiara il deputato di Italia Viva Massimo Ungaro intervenendo in aula in merito all’interpellanza, di cui è firmatario insieme a Maria Elena Boschi e Gabriele Toccafondi.

“Dire che l’episodio, che ha visto gli alunni trovarsi lo stesso giorno alla stessa ora e nello stesso luogo dove si svolge il comizio di chiusura dell’ex premier Giuseppe Conte in favore della lista in cui la loro maestra è candidata, è ‘frutto di casuali coincidenze’ è imbarazzante e – sottolinea – sembra voler coprire comportamenti irresponsabili e illegittimi.

È una risposta che sfida le leggi della fisica, derubricare questa serie di avvenimenti, uno dopo l'altro, come pura coincidenza è assolutamente incredibile, se non surreale”.

“I genitori degli alunni sapevano che i loro figli avrebbero perso ore di lezione per partecipare a un comizio elettorale? Non possiamo tollerare questa strumentalizzazione politica di minori. Se il governo non intende procedere con verifiche interne, procederemo noi con nuovi atti di sindacato ispettivo", conclude Ungaro.