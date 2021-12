Iva Zanicchi, dopo l’incidente al piede finisce in ospedale: “Fa molto male”

Una scivolata durante le prove di Ballando con le stelle, che si è trasformata in un infortunio al piede per Iva Zanicchi.

Iva Zanicchi finisce all’ospedale: incidente durante le prove di Ballando con le stelle

L’artista era la ballerina per una notte insieme a Gabriel Garko nella puntata di oggi sabato 4 dicembre, tuttavia a causa dell’incidente la sua partecipazione molto probabilmente sarà a rischio.

Ad annunciare l’accaduto è stata la stessa Zanicchi tramite i suoi profili social. Nel video, si vede la cantante distesa sul lettino di uno studio medico, mentre si lamenta per il dolore alla caviglia avvolta in una fasciatura. Iva Zanicchi si è mostrata così ai suoi fan, che si sono allarmati per le sue condizioni di salute.

Quando il medico ha posto l’ipotesi di una lastra, tuttavia, la situazione si è sciolta, in quanto l’operatore sanitario ha escluso una possibile frattura:

“Dobbiamo fare una lastra, ma penso proprio che non sia rotto, lo escluderei”.

Iva Zanicchi commenta il video così:

“Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male”.

Fortunamente, come dichiarato dalla stessa cantante, non c’è nulla di rotto, ma lo spavento, vista anche l’età, è stato grande.

Le cause dell’incidente non sono ancora state svelate: probabilmente sarà la stessa Milly Carlucci nella puntata di questa sera a Ballando con le stelle a svelare qualche dettaglio in più.