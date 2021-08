Iva Zanicchi dopo la morte del fratello per Covid: “Chi non si vaccina resti a casa”

Iva Zanicchi ha lanciato un appello a favore dei vaccini dopo che suo fratello è morto a causa del virus e sua sorella è risultata positiva.

Iva Zanicchi ha rivelato che sua sorella sarebbe risultata positiva alla variante Delta di Covid-19. Lo scorso anno la cantante aveva già perso un fratello a causa della malattia.

Iva Zanicchi: il vaccino

Dopo esser riuscita a vincere la sua battaglia contro il Coronavirus (dopo alcune settimane di ricovero in ospedale) e dopo aver perso suo fratello Antonio proprio a causa della malattia, Iva Zanicchi ha lanciato un appello a favore dei vaccini confessando che anche un’altra sua sorella sarebbe risultata positiva al virus (e per la precisione alla variante Delta).

La cantante ha dichiarato che se sua sorella non si fosse sottoposta ai vaccini probabilmente avrebbe manifestato sintomi gravi della malattia, mentre fortunatamente le sue condizioni al momento non sarebbero preoccupanti:

“Mia sorella ha preso la variante Delta, a dispetto della doppia vaccinazione. Non ha sintomi ed è chiusa in casa, ma è proprio grazie al vaccino che sta bene: se non l’avesse fatto sarebbe probabilmente morta. Chi non vuole fare il vaccino è libero di non farlo.

Ma non deve andare in giro. Dopodiché, dato che i no vax lanciano maledizioni feroci verso chi si dichiara favorevole ai vaccini, come me, tocco ferro perché non vorrei star male. Non mi spiego come mai ci sia tanta violenza verbale su questo tema”, ha dichiarato.

Iva Zanicchi: la morte del fratello

Alla fine del 2020 sia Iva Zanicchi che alcuni dei suoi fratelli erano risultati positivi al Coronavirus. Uno di loro, Antonio, aveva già alcune problematiche di salute e purtroppo il contagio per lui è stato fatale.

La cantante ha confessato di non aver potuto vedere suo fratello un’ultima volta proprio perché era ricoverato in ospedale al momento del decesso. “Non mi hanno permesso di andare da lui, neanche bardata. Noi non lo abbiamo più visto. Anche per questo non riesco a elaborare questo dolore”, ha dichiarato la cantante ancora profondamente addolorata per la morte di suo fratello.

Iva Zanicchi: il contagio

Iva Zanicchi ha ammesso di essere risultata positivi al Covid dopo aver incontrato i suoi fratelli, lo scorso ottobre, durante una festa in famiglia.