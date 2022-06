Iva Zanicchi è disposta a partecipare al GF Vip: la confessione

Iva Zanicchi ha svelato perché sarebbe disposta a partecipare al GF Vip solo in qualità di opinionista.

Iva Zanicchi: il GF Vip

Iva Zanicchi ha partecipato a innumerevoli programmi tv negli ultimi anni e ha rivelato che sarà una delle protagoniste della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Per quanto riguarda il Grande Fratello Vip invece, la cantante ha le idee ben chiare: non parteciperebbe mai al programma in qualità di concorrente, e lei stessa ha svelato perché.

“No, come concorrente no. Mi divertirei sicuramente ma conoscendomi sarei pericolosa. Dico sempre quello che penso. Mia figlia mi ha detto: mamma se vai al GF Vip io me ne vado. Alfonso è stupendo, andrei come opinionista certo ma non come concorrente”, ha ammesso.

La partecipazione a Ballando

Dopo aver lanciato un avvertimento alla giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli, Iva Zanicchi ha ammesso di essere emozionatissima per la sua partecipazione al programma tv:

“Adesso però sarà a Ballando con le Stelle. È si, ormai l’ho detto, mi è scappato. Al 99% sarò nel cast di Ballando con le Stelle. Mi manca solo quello, spero di non finire in ospedale. Conoscendomi io voglio vincere.

Ci ho pensato un po’ prima di accettare, ma devo dire che Milly è una donna eccezionale, convincerebbe gli eschimesi a vendere gelati al Polo Nord. È una gran signora, non lo dico perché devo lavorare con lei, lo dico da tempo. Spero di trovarmi bene, voglio un ballerino bello e forte. Ci vuole una specie di Maciste per trascinarmi”